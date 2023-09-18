18 вересня 2023 року за новим церковним календарем в Україні згадують святу мученицю Аріадну Промісську. У народному календарі – Аріна Шиповниця.Читайте про те, що сьогодні потрібно і не можна робити в матеріалі нижче.Що відомо про цей деньМучениці Аріадна та Ірина жили в III столітті і прославилися стійкістю у своїй вірі та готовністю прийняти будь-які катування, але не вклонитися язичницьким кумирам.У народі свято прижилося під назвою Арина Шиповниця, але існували й інші варіанти: Арінін день, Арина осіння та Ірина.Лише наступного дня після цього свята було заведено збирати ягоди шипшини, сушити та заготовляти їх на зиму. Вірили, що після осінньої Арини вони наповнюються особливою цілющою силою, здатною не тільки зміцнити здоров’я людини напередодні приходу справжніх холодів, а й вилікувати деякі старі болячки.Для цього господині готували з ягід шипшини напої та варення, а також робили чай, який називали потужним антипростудним засобом поряд із горобиною.Головні прикмети 18 вересня Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Якщо у свято на березі ще залишилося листя, значить сніг випаде нескоро; Яка погода буде на Аріну Шиповницю, така ж і рівно за півроку – на 1 квітня.Що не можна робити у цей деньУ день Арини Шиповниці не можна було виходити на вулицю з дому, оскільки за повір’ям сильні вітри могли задути в житло невдачу та безгрошів’я.Зазвичай вся сім’я, щоб не наражати себе і близьких на ризик, збиралася за столом і обговорювала всі господарські питання або займалася домашньою роботою. Також заборонено пліткувати, обговорювати інших не можна хвалитися успіхами не слід стригтися – можна вкоротити долю Раніше ми розповідали, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.А також ділилися церковним календарем на 2024 рік.