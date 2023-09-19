Рада міністрів країн ЄС із закордонних справ проведе виїзне засідання у Києві, щоб на місці ознайомитись із ситуацією в Україні.Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг."В обговоренні наших двосторонніх відносин з Україною ми присвятили дискусію безпеки. Зокрема, на цьому Українському допоміжному фонді в рамках Європейського фонду миру, який я запропонував на розгляд міністрів у Толедо, ми продовжуватимемо обговорювати це. Я можу повідомити, що ми проведемо зустріч міністрів закордонних справ у Києві вже найближчим часом", – заявив Боррель.Він також наголосив, що з метою безпеки поки що не може називати конкретні дати, але, за його словами, зустріч у Києві відбудеться найближчим часом.Зустріч європейських дипломатів у КиєвіРаніше італійське видання ANSA повідомило, що Європейський Союз має намір провести зустріч міністрів закордонних справ країн-членів у Києві на початку жовтня. Мета зустрічі полягає в тому, щоб йти шляхом політичної інтеграції, продемонструвати підтримку ЄС на критичному для України етапі в період повномасштабної війни.Нагадаємо, у лютому 2023 року у Києві пройшов саміт Україна-ЄС. Водночас відбулося перше в історії спільне виїзне засідання європейських комісарів та українського уряду. Тоді ж Євросоюз також підтримав українську формулу світу. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.