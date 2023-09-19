Російські окупанти сьогодні вночі, 19 вересня з артилерії двічі обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Є постраждалий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, російські війські накрили артилерійським вогнем Нікополь та Марганецьку громаду. Внаслідок цього поранення отримав 71-річний чоловік. Він у лікарні, в стані середньої тяжкості.Пошкоджень зазнали 6 приватних будинків, господарська споруда, гараж, лінія електропередач та газогін. Також окупанти сьогодні вночі влучили по Кривому Розі, через що сталася пожежа у багатоповерховій будівлі. "Вже вранці над областю наші захисники збили ворожий БпЛА", – додав Лисак. Обстріли НікополяНікополь Дніпропетровської області росіяни обстрілюють постійно з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Зокрема, 11 вересня окупанти обстріляли місто з "Градів" та артилерії, поранення отримали троє людей. Як зазначають в поліції, через цю атаку пошкоджено будівлю торгового центру, адмінбудівлю, навчальний заклад, магазин, приватне підприємство, п’ятиповерхівку та приватні будинки, господарчі споруди, легковий автомобіль, також обірвано газогони та лінії електромереж.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.