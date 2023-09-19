В Україні сьогодні буде суха погода, правда, місцями з дощами, які трохи знизять температуру, але ніяк особливо не вплинуть на перебіг бабиного літа в Україні. Водночас неприємним “нюансом” можуть стати магнітні бурі, особливо для метеозалежних.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Літо в Україні триває.19 вересня опади ймовірні у західних областях України", – розповіла вона.За словами синоптика, дощі можуть поєднуватися із грозами та поривчастим вітром."Проте більша частина території України все ж належатиме антициклону – опадів не буде. Температура повітря не зазнає особливих змін, +23…+26 градусів, хіба що дощ знизить градуси в західній частині до +19…+23", – додала синоптик.Погода в КиєвіУ Києві вівторок обіцяє бути сухим та теплим, до +23…+25 градусів.Магнитні бурі в УкраїніСьогодні, як попередила синоптик, очікується суттєва активізація магнітного поля Землі, тобто, магнітні бурі."Якщо ви помічали, що це на вас негативно впливає, про всяк випадок зверніть увагу", – потурбувалась синоптик.Погода на найближчі дніЯк зазначила синоптик, до кінця тижня суттєвих змін у погоді не передбачається. У середу в Києві "може трохи щось капнути" і дещо знизиться температура повітря, "проте загальна синоптична картина залишається поки красивою і комфортною - сухо та тепло".Як раніше розповідали синоптики, у третій декаді вересня через скорочення світлового дня та низьку відносну вологість на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях та на крайній півночі країни в окремі ночі можуть бути навіть мінусові температури. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.