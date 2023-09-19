Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 19 вересня атакувала Львів дронами. Виникла пожежа. З-під завалів дістали двох людей, чоловік у важкому стані.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового.Внаслідок удару по території Львова зафіксували загорання на промисловому складі."Всі відповідні служби виїхали на місце", – зазначив Садовий. Раніше в регіоні лунали звуки вибухів. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони.Також у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у Львівській області є загроза застосування ворогом ударних дронів-камікадзе.Внаслідок удару по Львову постраждало двоє людейКерівник Львівської ОВА підтвердив, що внаслідок атаки по Львову почалася пожежа на промисловому складі. Він заявив, що з-під завалів дістали жінку, її травмовано. На складах значна пожежа.Козицький додав, що залишається небезпека нових атак. Усіх жителів закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.Згодом начальник ОВА повідомив, що за уточненими даними, з-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані.За інформацією мера Львова Андрія Садового відомо лише про одного постраждалого. З його слів, з-під завалів дістали хлопця 26 років. У нього відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу.Нічна атака по Україні 19 вересняВ низці областей України сьогодні вночі, 19 вересня оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про групи ударних безпілотників в небі над нашою державою. Окрім Львова вибухи лунали в Хмельницькій області та Кривому Розі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.