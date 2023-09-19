Україна не може обирати формат Ради Безпеки та впливати на те, чи бере Росія участь у засіданні.Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.Президент України зазначив, що ООН сама визначає формат своїх заходів. Говорячи про засідання Ради безпеки ООН щодо України, на якому буде присутній глава МЗС Росії Сергій Лавров, Зеленський зазначив: "Не ми обирали цей формат, якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, то це питання до них".Візит Зеленського до СШАЛітак із українським президентом приземлився у Нью-Йорку ввечері 18 вересня. Згідно з планом, Зеленський запланував зустрічі з американськими політиками, бізнесменами, а також виступ на Генасамблеї ООН.Крім того, президент України 20 вересня проведе у Нью-Йорку зустріч із лідером Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.Докладніше про те, чого чекати від візиту президента України до США, – у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .