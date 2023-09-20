Погода в Україні сьогодні, 20 вересня, дощі пройдуть одразу у кількох регіонах. Причому місцями навіть очікуються грози.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр."У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в Одеській областях короткочасні дощі, в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями з грозами; на решті території без опадів", – розповіли синоптики.При цьому вітер буде південним, а у західних областях – західний, 5-10 м/с."Температура вночі 12-17°, у східних та північно-східних областях 8-13°; вдень 19-24°, у східних областях та південній частині до 27°", – додали в "Укргідрометцентрі". Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.