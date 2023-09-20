Під час нічної атаки 20 вересня росіяни обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод в Полтавській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.Він зазначив, що ППО добре відпрацювала по ворожим БПЛА, однак, є і влучання на території Кременчуцького НПЗ."Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено", – повідомив Лунін.Голова ОВА додав, що станом на зараз інформації про постраждалих немає.Нічна атака 20 вересяВночі 20 вересня загарбники запустили кілька груп дронів-камікадзе по території України. Запуски здійснювались з Курської та Бєлгородської областей РФ.Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що ворожі БПЛА можуть змінювати маршрути, через що тривога була оголошена в багатьох регіонах України. Пізніше стало відомо про вибухи в Полтавській області.В Гнештабі ЗСУ відзвітували, що ворог запустив 24 "шахеди", 17 з яких було знищено силами ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.