У місті Сочі (РФ) рано-вранці 20 вересня спалахнула сильна пожежа недалеко від аеропорту – спалахнув резервуар з дизельним пальним. Місцеві мешканці розповідали про вибух.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та губернатора Краснодарського краю.Вогняна НП сталася, за попередніми даними, на АЗС "Роснефть", що розташоване в Адлерському районі на вулиці Авіаційна.У мережі озвучуються думки, що вибух, який чули жителі Сочі, міг спричинити горіння дизельного палива.Місцева влада заявила, що площа займання склала 96 квадратних метрів. На місці події працюють десятки пожежників та багато техніки."В Адлерському районі Сочі рано-вранці загорівся резервуар з дизельним пальним… За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють понад 60 осіб і 15 одиниць техніки", – розповів губернатор.Також російський урядовець додав, що загрози розповсюдження вогню немає.Що спричинило вогняне НП у Сочі – поки не ясно, і "причини з’ясовуються".Вибухи та пожежі в РФЗазначимо, що на території РФ в останні місяці в різних областях досить часто відбуваються різні пожежі та лунають вибухи, а місцева влада також не рідко розповідає про нібито "атаки безпілотників".Так, наприклад, 17 вересня в Орлі пролунав вибух, після чого сталася пожежа на нафтобазі. Перед цим місцеві жителі розповідали, що чули звук дрона.Також нещодавно повідомлялося, що дрон атакував "Рєдкінський дослідний завод" у Тверській області Росії, і стався вибух. Підприємство займається виробництвом унікальної продукції для авіації та космічної промисловості.А 15 вересня на Самарському підшипниковому заводі в Росії сталася потужна пожежа. Також нагадаємо, що перед цим, 12 вересня, на півдні Башкирії сталася пожежа на території заводу мастильних матеріалів поряд із цистернами з паливом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.