У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги під ранок 21 вересня через ракетну атаку російських окупантів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синегубова та мера міста Ігоря Терехова.У Харкові пролунала серія вибухів Повідомляють про щонайменше шість."Окупанти завдають ударів по Харкову. перебувайте в укриттях", – повідомили в ОВА.У мерії підтвердили, що у Харкові пролунали вже кілька вибухів. Також Терехов зазначив, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про групу ворожих ракет у напрямку Харківської області.Названі наслідки ракетних атакВ ОВА повідомляють про 6 ударів по Харкову, зокрема у Слобідському районі, розповів голова ОВА Олег Синєгубов."Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих перевіряється", – каже він.В мерії також підтверджують дані про щонайменше шість "прильотів" по місту під час російської ракетної атаки."За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, всі у Слобідському районі міста. Щодо можливих постраждалих та руйнувань – йде збір інформації", – розповів мер міста Ігор Терехов.Є постраждаліЗгодом стало відомо, що у Харкові внаслідок ракетної атаки ворога постраждали дві людини."Маємо інформацію про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Обидва госпіталізовані у лікарню. На місці "прильотів" працюють відповідні служби, усувають їхні наслідки", – розповів мер міста Ігор Терехов.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.