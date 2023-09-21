У Києві внаслідок російської ракетної атаки та падіння уламків збитих цілей у Дарницькому районі сталася пожежа, було пошкоджено декілька будівель, а також отримали поранення семеро людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).Скільки збили ракетПід час відбиття ракетної атаки по Києві силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей!"Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55", розповіли в КМВА. Наслідки атакиУ цьому районі столиці пошкоджено СТО, заклад профтехосвіти, двоповерховий будинок та два автомобілі.Крім того, у Дарницькому районі поранення отримали семеро людей, троє з них госпіталізовані. Серед них 18-річна дівчинка та 9-річна дівчинка.

Наслідки падіння уламків ракет у Києві у Дарницькому районіНаслідки атаки у КиєвіЗазначивши, що всього в столиці падіння уламків ракет противника також зафіксовано в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах .У Святошинському районі зникли світло та вода. Пізніше повідомили про поновлення електропостачання.У Шевченківському районі уламки пошкодили газову трубу, проте спалаху не сталося.У Дарницькому районі пошкоджено СТО, заклад профтехосвіти, двоповерховий будинок та два автомобілі. Поранення отримали семеро людей, троє з них госпіталізовані. Серед них 18-річна дівчинка та 9-річна дівчинка.У Голосіївському районі постраждалих та руйнувань немає.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .