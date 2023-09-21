Сьогодні, 21 вересня, осінь в Україні нагадає про себе короткочасними дощами одразу в п’ятьох областях, при цьому місцями з грозою. Також очікується туман.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укргідрометцентр”."Без опадів, лише в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза", – йдеться в повідомленні.Крім того, вранці у більшості південно-західних та північних областей подекуди туман."Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°", – додали в "Укргідрометцентрі". Погода в Україні в жовтні-листопаді 2023Жовтень 2023 року в Україні буде дуже осіннім, а листопад - теплим. Зокрема, температура у другому місяці осені, до 8 жовтня коливатиметься від +2 до +3 градусів. Задождить у середині жовтня, причому жовтень 2023 року буде холодніше торішнього жовтня.Щодо листопада, то температура опуститься до +3 градусів, а до кінця місяця прийдуть "мінуси". При цьому листопад 2023 року буде точно тепліший, ніж листопад минулого року. Докладніше – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.