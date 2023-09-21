У Черкасах внаслідок падіння уламків збитих ракет російських окупантів є постраждалі громадяни та руйнування. Відбуваються рятувальні роботи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табурца ."Зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури", – розповів чиновник.В ОВА повідомили, що кількість постраждали"Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція", – зазначив він.

Наслідки ракетного удару по Черкасах 21 вересня (фото: t.me/cherkaskaODA)Російська ракетна атака 21 вересняСьогодні вранці, 21 вересня, російські окупанти влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси та Хмельницький. Крім цього, в деяких областях працювало ППО.Усі наслідки ворожих обстрілів українських міст 21 вересня – в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.