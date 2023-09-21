У Рівному пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську ракетну атаку. Після цього у місті в деяких районах зникло світло.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне Рівне”.Звуки вибухів у місті було чути близько 06:20.Невдовзі після цього з’явилася інформація про проблеми в електричному Рівному."У частині міста зникло світло", – йдеться у публікації.Місцева влада поки не повідомляє подробиць про подію.Новина доповнюється…Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.