Вранці 21 вересня в Києві та низці областей України було оголошено повторну повітряну тривогу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.В Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку: ворожі цілі заходять з Чернігівської в сторону Київської області. "Також загроза для Кіровоградської та Черкаської областей", – додали в ПС.Мер Києва Віталій Кличко повпередив містян про можливий повторний удар."Ракетна небезпека! Залишайтеся в укриттях!" – сказав він.Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також закликав українців не ігнорувати тривогу.Станом на 7:53 карта тривог виглядає так: Небезпека для Вінницької областіВінницька міська рада з посиланням на Повітряні сили України повідомила про рух ракети в напрямок їхньої області."Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!" – закликали там.Масована атака 21 вересняПід ранок 21 вересня росіяни влаштували масований ракетний обстріл території України. Під ворожими ударами опинились Київ, Харків, Рівне, Черкаси та Хмельницький.В деяких містах повідомлялось про поранених та руйнування. Детальніше про наслідки російської атаки – читайте в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.