Російські війська вночі масово обстріляли Херсон у ніч проти 21 вересня. Двоє людей загинули, 5 поранених.Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram."Внаслідок нічних обстрілів Херсона армією рф попередньо постраждали 7 людей: 2 – загинули, 5 – поранені", – розповів він.За словами Мрочка, ворог бив по житлових кварталах."Пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автівки. Інформація уточнюється", – додав він.Оновлено. Як розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються. "Близько 3:40 армія рф вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали", – написав він.Крім того, за його словами, 61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані."До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці", – додав Прокудін.Обстріли ХерсонаХерсон було звільнено від окупантів у листопаді минулого року. При цьому з огляду на те, що частина Херсонської області продовжує бути захопленою російськими військами, обласний центр постійно обстрілюється з танків та артилерії. Наприклад, 18 вересня російські загарбники обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Внаслідок атаки постраждав чоловік.А 19 вересня загарбники обстріляли тролейбус у Херсоні. Через обстріл загинув старший сержант поліції, ще двох пасажирів поранено.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.