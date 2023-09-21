21 вересня за новим церковним календарем, на який перейшла Україна, – день пам’яті апостола від сімдесяти Кодратів.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Історія цього дняСвятий Кодрат був одним із сімдесяти апостолів, які несли слово Боже людям і спрямовували їх на шлях істинної віри. Якось він був жорстоко побитий натовпом язичників. Кодрат вижив дивом, але був кинутий в ув’язнення, де помер з голоду.В 126 апостол написав апологію, захищаючи свої переконання, і представив її імператору Адріану. Під враженням промови Кодрата, правитель видав указ, який забороняє судити людину без достатніх доказів.Святий Іпат також заступився за ікони. Обурений правитель наказав піддати святого різним жорстоким тортурам, після чого його засудили до смерті.Щодо Кіндрата та Гната, їм необхідно було працювати, молотити зерно та удобрювати землю гноєм. Таким чином вони забезпечили собі безбідний рік і виконали все задумане.Головні прикмети 21 вересня Яка погода у цей день – так ще буде протягом чотирьох тижнів. Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, очікуються холодні зимові місяці. Якщо свійський птах почав линяти, це означає, що зима наближається. Якщо вдень холодно, а надвечір потепліло, очікується негода. Якщо листя берези почало жовтіти з верхівки, наступна весна буде ранньою, якщо знизу – пізньою. Якщо кроти наносили багато соломи у свої нори, очікується сувора зима.Що не можна робити у цей день Не можна свататися цього дня - це обіцяє розлучення пари. Цього дня не ходіть у ліс і не стійте на порозі, щоб лиха не сталося. 4 жовтня не можна різати свійську птицю, інакше буде голод у сім’ї.Хто святкує день ангела 21 вересняЯн, Петро, Нестор, Лаврентій, Костянтин, Йосип, Іван, Дмитро, Данило, Вольдемар, Володимир, Василь, Валентин, Андрій та Олександр. Раніше ми розповідали, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.А також ділилися церковним календарем на 2024 рік.