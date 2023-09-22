Сьогодні, 22 вересня, в Україні буде без дощів та тепло, до +27 градусів. Правда, враження від п’ятниці може зіпсувати цікавий “нюанс” у вигляді сильного поривчастого вітру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."22-го вересня в Україні триватиме суха переважно сонячна погода. Температура повітря навіть вночі не аж якась така низька, +10…+15 градусів, а протягом дня п’ятниці очікується "рахат-лукум", +23…+27 градусів", – розповіла вона.При цьому, як зазначила Діденко, очікується і цікавий "нюанс" поза зоною синоптичного комфорту."Південно-східний вітер може досягати сильних поривів, обережно!" – додала Діденко.Погода в КиєвіУ Києві сьогодні опадів також не буде."Температура повітря впродовж дня підніметься до +25…+27 градусів. Південно-східний вітер очікується помірним, часом сильним", – попередила синоптик.Погода в Україні до кінця тижняЯк раніше розповідала синоптик Діденко, до кінця тижня в Україні буде сухо, сонячно та тепло, "навіть дуже тепло, подекуди до +30 градусів"."Лише в неділю у західних областях пройдуть дощі та посвіжішає до +20…+23 градусів", – пояснила вона.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.