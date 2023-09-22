Туреччина надалі має намір продовжувати співпрацювати з Російською Федерацією у позитивному ключі.Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg."Наразі не можна ігнорувати таку країну. Ми продовжимо наші відносини з Росією у позитивному ключі", – заявив Ердоган.Президент Туреччини також заявив, що не може дозволити собі погодитись негативним ставленням світових лідерів до президента РФ Володимира Путіна через вторгнення в Україну."І лідери, і прем’єр-міністри негативно ставляться до Путіна. Звичайно, у нас не однакове ставлення. Я не вважаю таке ставлення вірним. Тому що Росія – не звичайна країна", – додав він.В останні тижні Туреччина, зокрема, веде переговори зі світовими лідерами щодо сприяння у страхуванні російського експорту продовольства та добрив.Співробітництво РФ та ТуреччиниНавіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Туреччина продовжує активно співпрацювати із РФ. Так, Москва активно закуповує через дружню державу підсанкційні товари та виробляє експорт соббтвенной продукції.Так, у жовтні минулого року Росія заявила, що може перемістити транзит газу до Європи трубопроводом "Північний потік-1" до Чорноморського регіону та Туреччини.Потім в адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона назвали безглуздою пропозицію Путіна президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану щодо будівництва газового хаба біля кордонів ЄС.Згодом президент Туреччини заявив, що домовився з російським президентом Володимиром Путіним про створення газового хаба .У вересні цього року Путін сказав, що Росія близька до угоди з Туреччиною щодо створенняцентру торгівлі природним газом. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.