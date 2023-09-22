22 вересня 2023 року за новим церковним календарем – християни відзначають день пам’яті мученика Фокі та пророка Іони.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ , Місячний календар .Яке свято 22 вересняСвященномученик Фока був родом із міста Синопа. Він зцілював людей і виганяв з них бісів. Багатьом людям він допоміг здобути віру в Бога.У зрілі роки Фока став єпископом Синопським. Під час гонінь на християн при імператорі Траяні його змушували зректися віри, але він цього не зробив, за що поплатився життям у 117 році. 404 року його мощі перенесли до Константинополя.Пророк Іона жив у VIII столітті до нашої ери, був родом з галілейського міста Гафхефера і ставився до дванадцяти малих пророків. Він стоїть особняком серед старозавітних пророків, тому що йому випало пророкувати не в землях Юдейській та Ізраїльській, а в Ніневії- столиці царя Ассірії, серед язичників.Фоку люди поважали як захисника від пожеж, а також як рятівника потопаючих. Йому вимовляли молитви у відповідь.Також у цей день готували багато страв із редьки. Вважалося, що вона не лише смачна, а й корисна, може вилікувати багато недуг.Що не можна робити у цей деньНа Іону краще не їсти рибу. Таким чином віруючі вшановують долю пророка, який перебував у утробі кита.Давати в борг або вимагати назад віддати борг.Не варто з’ясовувати стосунки, адже існує великий ризик скандалів та сварок.Не рекомендується просити про підвищення на посаді або збільшення заробітної плати.Прикмети цього дня такі Якщо з берези ще не все листя опало, то сніг випаде пізно. Якщо на сосні шишок замало, то зима буде теплою. Гримить грім - осінь буде теплою, а зима - холодною. Зранку заморозки - зима буде ранньою. Увечері туман - до покращення погоди.Хто сьогодні святкує День ангела:Олександр, Іона, Ісакій, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Петро, Федір, Феофан, Фока. Раніше ми розповідали, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.А також ділилися церковним календарем на 2024 рік.