Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Канади сьогодні 22 вересня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт канадського уряду.Лідери обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку України з боку Канади. Також Зеленський і Трюдо підпишуть угоду про продовження зміцнення економічних зв’язків між країнами."У тісній координації ми застосовуватимемо більший економічний тиск на режим Путіна, поки він не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України, в тому числі в стратегічно важливих для Росії секторах, таких як нафта і газ", – йдеться в заяві канадського уряду.Президент України виступить перед парламентом в Оттаві після чого вирушить в Торонто, де зустрінеться з лідерами канадського бізнесу, щоб посилити інвестиції приватного сектору в майбутнє України.Зеленський прибув до КанадиВидання ctvnews опублікувало відео прибуття Володимира Зеленського до Оттави: Допомога Україні від КанадиЗ почаку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада виділила понад 8 млрд канадських доларів допомоги, включаючи близько 1,8 млрд військової допомоги. Зокрема, Оттава передала українській армії декілька своїх танків Leopard 2. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо вже двічі відвідував Київ.Канада передала українським військовим бронемашини Senator, а також увійшла до коаліції держав, створеної для навчання українців на винищувачах F-16. Також Оттава виділить понад 24 млн доларів на системи ППО для України. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.