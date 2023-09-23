Погода в Україні сьогодні, 23 вересня, буде по-осінньому теплою. У низці областей можливі дощі з грозами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні вдень короткочасні дощі очікуються на заході нашої країни. Опади прогнозуються у Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Місцями можливі грози.На решті території сухо. Вранці та вночі у південній частині подекуди туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.Стовпчики термометрів покажуть вдень +24 +29 градусів, в Карпатах +18 +23 градуси.Вночі температура опуститься до +11 +16, а на узбережжі морів буде до +19 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, проте опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура повітря вдень очікується у межах +24 +26 градусів, а вночі від +13 до +15. Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні на цих вихідних.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.