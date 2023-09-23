Вночі 23 вересня росіяни атакували Дніпропетровську область – в обласному центрі було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.Нічна атакаВсього за ніч над областю силами ПВК "Схід" збито 12 ворожих БПЛА типу Shahed. При цьому, уламки пошкодили об’єкт критичої інфраструктури в Дніпрі. А в Новоолександрівській громаді Дніпровського району понівечили дві АЗС та світлофор."Зайнялася суха трава. Полум’я рятувальники приборкали. Інші наслідки атаки уточнюються. Люди - неушкоджені", – сказав Лисак.Обстріли Нікопольського районуНа Марганець Нікопольсокго району росіяни скинули боєприпас з безпілотника. По Червоногригорівській громаді – вгатили з важкої артилерії. "Потрощені 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили. Побиті й 5 господарських споруд та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих", – повідомив голова ОВА.Нічна атака 23 вересняВ ніч на 23 вересня росіяни вкотре обстріляли територію України. Повітряні тривоги були оголошені на Півдні та на Сході, Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування противником ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.ПІд час тривог вибухи лунали в Одеській області, та в Дніпрі - там нарахували щонайменше п’ять вибухів. Пізніше стало відомо, що в Одеській області росіяни влучили двома ракетами "Онікс" в рекреаційну зону.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.