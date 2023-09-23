Втрату голосу люди часто не вважають серйозною проблемою, бо у більшості випадків це не погіршує якості життя. Але цей симптом насправді може сигналізувати про багато серйозних хвороб.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на клініку RhinoClinica в Instagram.Чому може пропадати голос"Голосові зв’язки - це складки слизової оболонки, які розташовані в середній частині гортані та грають важливу роль в голосоутворенні. Існує ряд патологій, які можуть впливати на голосові зв’язки, їх стан та функцію", – пояснюють медики.Вони діляться списком найпоширеніших патологій голосових зв’язок.Голосові вузликиЦе новоутворення на голосових зв’язках, що виникають через надмірне перенапруження голосу, яке призводить до травматизації голосових складок. Вони можуть призводити до осиплості та зміни тону голосу.Також на головних звʼязках можуть бути поліпи чи кісти, які призводять до схожих симптомів.Гострий ларингітЦе гостре запалення звʼязок, що виникає на фоні респіраторної вірусної інфекції. Стан тимчасовий і частіше за все, навіть, не потребує лікування.Хронічний ларингітЄ проявом дії подразників при рефлюксі, постназальному стіканні, дії токсичних речовин.Параліч або парез голосових звʼязокЦе стан, при якому одна або дві голосові зв’язки втратили здатність руху. Це може бути спричинене нейрологічними проблемами (міастенія), ятрогенною травмою зворотного гортанного нерва, або поширенням онкології.Рак гортані"Однією з перших ознак цього захворювання може бути звичайна тривала осиплість голосу. Причин осиплості голосу багато, але якщо осиплість зберігається більше 2-х тижнів без ознак респіраторної інфекції обовʼязково зверніться на консультацію до ЛОР-лікаря", – наголошують медики. Раніше ми писали про те, які компоненти у побутовій хімії викликають алергію та як від неї вберегтись.Читайте також про те, що буде, якщо забагато вживати вітаміну D.