В ніч на 23 вересня росіяни обстріляли Одеську область надзвуковими ракетами “Онікс”. Внаслідок атаки є руйнування в рекреаційній зоні.Про це під час телемарафону повідомила ачальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає РБК-Україна.Вона зазначила, що росіяни знову використали ракети, які запустили з берегового комплексу "Бастіон" з окупованого Криму."Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це відкрита територія. Критичних руйнувань і травмованих немає", - зазначила Гуменюк.Нічна атака 23 вересняВ ніч на 23 вересня росіяни вкотре обстріляли територію України. Повітряні тривоги були оголошені на Півдні та на Сході, Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування противником ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.ПІд час тривог вибухи лунали в Одеській області, та в Дніпрі – там нарахували щонайменше п’ять вибухів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.