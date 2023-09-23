Поки погода дозволяє влаштувати пікніки на природі, варто спробувати приготувати на грилі свинячі реберця із соусом барбекю.Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост шеф-кухаря Володимира Ярославського в Instagram.Свинячі реберця барбекю"Давно хотів показати вам цей смачнючий рецепт і нарешті випала нагода. Ребра за цим рецептом виходять смачні та соковиті", – пише кухар.Інгредієнти: ребра свинячі - 2,5 кг сіль – 23 г спеції – мелений коріандр, сухий часник, копчена паприка, чорний перець, мелений кумино олія - 50 мл соус барбекю – до смакуЯк приготуватиРеберця посипте сіллю та спеціями, додайте олії, добре натріть отриманою сумішшю і ставте у холодне місце на ніч, щоб гарно замаринувалися.Розпаліть гриль та злегка швиденько обсмажте ребра з 2-х сторін, щоб дати обсмажений аромат. Загорніть щільно у фольгу, зменште жар до 160-140 градусів й поставте мліти десь на 3 години, а жар можна поступово зменшувати до 100 градусів.Мʼясо готове і добре протомилось, коли відстає від кістки. Тоді треба змастити мʼясо соусом барбекю, а на вугілля підкинути вишневих гілочок, смородини чи винограду, й просто на фользі дайте підкоптитися протягом 20 хв."Якщо готуєте вдома, то тоді можна так само робити і в духовці! Тільки ось як бути з копченням? Можливо допоможе класний соус!" – каже Ярославський. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova) Раніше ми писали про те, як приготувати малосольні цукіні за рецептом Володимира Ярославського.Читайте також про те, як приготувати “кабачкову ікру” як з магазину.