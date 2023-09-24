Кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон ДеСантіс заявив, що проти членства України в НАТО – мовляв, це не в інтересах США.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Він заявив, що вступ України до НАТО "дасть більше зобов’язань для США", тому це нібито не в інтересах країни."Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?" – сказав ДеСантіс.Він також додав, що США не повинні давати Україні "чистий чек" (підписаний чек, на якому не вказано суму грошей), якщо вона не "використовує важелі впливу, щоб закінчити конфлікт".Позиція ДеСантіса щодо війни проти УкраїниЩе на початку березня цього року ДеСантіс заявляв, що "подальше втягнення в територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним з національних інтересів США".Проте пізніше республіканець нібито змінив риторику щодо війни Росії проти України та навіть назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Однак наприкінці квітня на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу він закликав до припинення вогню в Україні, щоб запобігти масовим жертвам.Пізніше ДеСантіс заявив в інтерв’ю, що війна в Україні це "вторинний або третинний інтерес".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.