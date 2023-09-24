Російські окупанти цієї ночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи для атак артилерію, а також безпілотник, з якого скинули боєприпас. Внаслідок ворожих атак було поранено місцевого жителя.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.Потерпілому – 25 років, уточнив чиновник, його госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями."Стан важкий", – розповів голова ОВА.Також він назвав наслідки ворожих ударів по населених пунктах: У Нікополі було пошкоджено будівлю універмагу та дитячий садок. У Червоногригорівській громаді снаряди окупантів пошкодили 4 приватні будинки, авто, лінії електропередач.Також російські війська в ніч проти 24 вересня обстрілювали Мирівську та Покровську сільські громади. Наразі наслідки так уточнюються, додав чиновник.

Наслідки російського обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області 24 вересня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)Новина доповнюється…Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.