Гороскоп на останній тиждень вересня обіцяє фінансове везіння кільком представникам зодіакального сузір’я. Комусь повернуть борг або виплатять обіцяну премію, а хтось матиме можливості для додаткового заробітку.Для кого зі знаків Зодіаку найближчими днями стануть вдалими у фінансовій сфері, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Jargan.ОвенНа роботі у вас можливі суттєві зміни – ви почнете пошуки чогось нового або готуватиметеся до підвищення, переходу на іншу посаду. Ваше фінансове становище буде сприятливим, але з’являться нові можливості для успіху в бізнесі або для відкриття власної справи.РакПартнер по роботі або начальство зробить вам вигідну пропозицію, яка може багато чого змінити у фінансовій сфері. Можливо, це буде підтримка, яка покращить вашу ситуацію із грошима. У кар’єрі тиждень стане вдалим, тому що ваші зусилля нарешті окупляться і дадуть свої плоди.СкорпіонУ вас очікується дуже продуктивний тиждень, хоча доведеться докласти багато зусиль. Успіх буде гарантований, якщо ви навчитеся ігнорувати прикрі дрібниці на роботі. Уникайте ділових ризиків і добре продумуйте свої кроки та вкладення. Досягти успіхів на роботі вам допоможуть друзі.КозерігВаш новий проєкт у бізнесі буде підтримуватися близькими або ж ви захочете приєднатися до партнерства своїх рідних – і те, й інше обіцяє вам фінансову удачу. Якщо вам запропонують нову роботу чи посаду – добре подумайте та приймайте пропозицію, оскільки це покращить вашу фінансову сферу. З’являться додаткові джерела прибутку.РибиНа вас чекає значний прибуток у бізнесі. Можливі нові великі проєкти, що стануть прибутковими. На роботі можлива важлива фінансова підтримка, яка дозволить покращити грошову ситуацію. Якщо вам запропонують додаткову роботу чи підробіток – погоджуйтесь. Найближчими днями на вас чекають чудові новини про вашу кар’єру.До речі, раніше ми писали про те, у кого зі знаків Зодіаку очікуються важливі зміни у середині осені.А ще розповідали, що чекає на кожен знак Зодіаку з 24 вересня по 1 жовтня.