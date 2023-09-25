Вночі 25 вересня росіяни обстріляли Одесу – під удар потрапила припортова інфраструктура, також руйнувань зазнала нежитлова висотка та кілька інших об’єктів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.Так, росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет."На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м. Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано", – сказав Кіпер.Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. Він також повідомив, що вибуховою хвилею травмувало одну людину. Жінка зазнала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.Пошкоджень зазнав морський вокзалВ Силах оборони півдня додали, що суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, яку ліквідували вогнеборці."Оніксами" зруйновано зерносховища. Але люди не постраждали", – сказали там.Фото наслідківПізніше Сили оборони півдня опублікували фото наслідків російської атаки по Одесі. Повітряна атака 25 вересняВ ніч на 25 вересня росіяни знову атакували територію України з повітря і суші – тривогу оголошували по території всієї країни. Повітряні сили попереджади про застосування ворогом крилатих ракет "Калібр" та безпілотників-камікадзе типу Shahed, а пізніше загарбники додали до них і "Онікси".Більшість вибухів пролунало в Одесі – її атакували всіма ттрьома типами зброї. Крім цього, вибухи лунали і в Кривому Розі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.