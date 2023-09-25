Погода в Україні у понеділок, 25 вересня, буде без дощів. У більшості областей тепло, а на півдні очікується до +30 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніСьогодні по всій Україні невелика хмарність. Але дощі відступили, навіть на заході нашої країни буде сухо. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.Стовпчики термометрів сьогодні вдень покажуть в Україні +22 +27 градусів, а на півдні очікується до +30. Вночі температура опуститься до +10 +15 градусів. На узбережжі морів та на Закарпатті вночі буде +13 +18 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні теж невелика хмарність. За прогнозами синоптиків, дощів не передбачається. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура повітря вдень +25 +27, а вночі похолодає до + 13 +15 градусів. Підготовка до зимиАналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".Так, під час останньої масованої атаки росіяни пошкодили енергомережі у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях. Це була перша за півроку атака на енергетику.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.