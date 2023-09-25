У Курську (РФ) знову пролунали вибухи після інцидентів днем раніше. У місті, попередньо, була робота систем протиповітряної оборони через нібито атаку БПЛА. Внаслідок події є пошкодження будівлі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта та Telegram-канал Baza.Чергова гучна НП у Курську сталася близько пів на сьому ранку.У мережі озвучують дані, що попередньо в результаті роботи ППО був збитий якийсь безпілотник.Внаслідок цього уламки дрона пошкодили дах приватного будинку. На місце вирушили пожежники.Реакція владиГубернатор Курської області каже про атаку кількох дронів цього ранку.За його словами, у центральному окрузі міста через наліт БПЛА є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі, вибиті шибки у багатоквартирному будинку. "Спрацювало ППО. Постраждалих немає", – заявив він.Крім того, ще один безпілотник упав у Курському районі, в результаті чого були вибиті шибки у приватному будинку, додає російський чиновник.Вибухи у КурськуЗазначимо, що перед цим, у неділю 24 вересня, у російському Курську також пролунав потужний вибух. Це сталося вранці. Як заявив губернатор Курської області Роман Старовойт, адміністративну будівлю атакував безпілотник.Пізніше російський чиновник поінформував про скасовування Дня міста в Курську, що зазвичай зазначають у цю дату.Додамо також, що ще через деякий час стало відомо про повторний вибух – було влучання по нафтопереробному заводу біля місцевого аеродрому, про що повідомили джерела РБК-Україна у Головному управлінні розвідки Міноборони.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.