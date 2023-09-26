26 вересня православна церква вшановує пам’ять святого Корнилія за старим церковним календарем, і припинення апостола та євангеліста Іоанна Богослова за новим.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ , Місячний календар .Традиції цього дняІоанн Богослов був захисником усіх мандрівників і вважалося, що цього дня не можна залишати будинок після заходу сонця. Цього дня працювати можна було лише до обіду, а от у другій половині дня слід було відпочивати. За старих часів це свято також мало назву Івана-путника або Шептуна покривного.У цей день наші пращури обов’язково молилися за всіх, хто перебував у дорозі, а також просили поради та захисту, якщо збиралися в далеку дорогу.Прикмети на Іоанна Богослова Якщо сніг випав удень на Іоанна Богослова, то він розтане. Якщо вночі – то лежатиме довго. Якщо на Богослова йтиме дощ зі снігом, то в січні буде тричі відлига. Якщо сьогодні погода ясна та сонячна, то 10 – піде дощ та буде похмуро. Рожевий захід сонця – до вітру Яскраві зірки – на хорошу погоду Для тих, хто народився 9 жовтня – плели тонку мотузку, символ життєвого шляху 9 жовтня – сприятливий день для будь-яких поїздок.Що не можна робити 26 вересня Не можна одягати старе та незручне взуття – до поганого життєвого шляху Не можна сваритися з родичами і бажати комусь зла, все це обернеться лихомХто відзначає цього дня імениниІван, Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Єфрем, Микола, Тихін. Раніше ми розповідали, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.А також ділилися церковним календарем на 2024 рік.