Росія розпочала примусову мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.За його словами, окупанти змушують місцевих мешканців підписувати контракти з армією ворога.

"Мобілізація на тимчасово окупованій території Запорізької області почалась. На всіх підприємствах є військовий облік і вони змушують наших мешканців підписувати контракти", – сказав Федоров.Зараз росіяни організували набір на контрактну службу у Мелітополі, Бердянську та інших тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області – в Якимівці, Токмаку, Приморську, Приазовському.Він розповів, що окупаційна влада розсилає SMS-повідомлення із пропозицією долучитися до військ країни-агресора.Окупанти проводять мобілізаціюНагадаємо, нещодавно у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч осіб. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.Також раніше видання "Важливі історії" повідомило, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому за чотири – п’ять місяців після отримання повістки, а кожен п’ятий окупант – не прожив і двох.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.