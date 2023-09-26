У Кривому Розі пролунав вибух ранком вівторка, 26 вересня, під час повітряної тривоги через ракетну атаку окупантівПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Вілкула."Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – написав він.Як повідомляють місцеві Telegram-канали, після звуків вибуху в одному з районів міста видніється стовб диму. Інформації щодо постраждалих наразі немає.Варто зауважити, що в ряді областей України оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичної атаки.Оновлено 07:15.В Україні оголошено відбій повітряної тривоги.Оновлено о 07:35.За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Кривому Розі "приліт" стався по одному з підприємств міста. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.Водночас Вілкул повідомив, що попередньо, атаку по місту було задано балістикою. Вдарили по одному із підприємств міста."Усі оперативні служби працюють на місці. Наслідки уточнюються. Головне – без втрат", – написав він.Атака на УкраїнуБлизько опівночі 26 вересня в ряді областей України через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів. Тоді повідомлялось про роботу ППО у ряді областей України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.