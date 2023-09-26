Сьогодні, 26 вересня, в Україні дощів не очікується, а повітря вдень прогріється практично до “літніх” +28 градусів. При цьому, осінь все ж таки нагадає про себе – туманами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр."Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с", – йдеться в повідомленні.При цьому, температура вночі 9-14°, у південній частині 13-18°; вдень 23-28°, на Прикарпатті 17-22°.Крім того, опадів не очікується, хоча без хмар не обійдеться.

Погода в Україні 26 вересня (facebook.com/UkrHMC)Коли в Україні похолодає?Помітне зниження температури в Україні на осінній лад чекається вже з 1 жовтня. При цьому, як розповідала синоптик Наталка Діденко, дощі затримаються через антициклон. Опади прийдуть в Україну на кілька днів пізніше – з 3 жовтня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.