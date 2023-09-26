Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що поразка України у війні проти Росії може призвести до третьої світової.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.Латвійський лідер вважає, що якщо Росія побачить, що Захід не є згуртованим, що він недостатньо підтримує Україну, тоді треба "починати боятися насправді" того, що будуть подальші провокації РФ, зокрема проти членів НАТО."Якщо Україна буде не в змозі захистити себе, якщо вона програє, тоді це насправді відкриє шлях до світової війни. Якщо агресора не зупинити, агресор піде так далеко, як тільки зможе", – заявив Рінкевичс.Він додав, що найкращий шлях запобігти третій світовій війні, це всіма силами допомагати Україні. "Ми повинні надати Україні все, що вона просить. Ми маємо зробити все, що необхідно, щоб посилити Україну, її витривалість", – зазначив президент Латвії.Допомога Україні від ЛатвіїЛатвія з початку повномасштабного вторгнення Росії є одним із найактивніших союзників України. Вона надає нашій країні як військову, і політичну допомогу.Нещодавно минулий голова Міноборони Латвії Інара Мурнієце заявила про те, що країна виділяє на гуманітарну та військову допомогу Україні понад 1% національного ВВП. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.