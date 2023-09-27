Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав республіканців із Палати представників вжити заходів, щоб запобігти припиненню роботи американського уряду.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg."Республіканцям у Палаті представників настав час почати виконувати свою роботу", – заявив Байден.Він також звинувати спікера Палати представників Кевіна Маккарті в тому, що той відмовився від угоди, укладеної раніше цього року, щоб уникнути потенційного боргового дефолту США, який включав обмеження на дискреційні витрати. Він попередив, що припинення роботи матиме далекосяжні наслідки."Невелика група республіканців у Палаті представників, вони не хочуть відповідати цьому. Тепер американці можуть бути змушені заплатити високу ціну, якщо вони підуть і закриють уряд", – сказав американський лідер."Шатдаун" в СШАВ Палаті представників США, де республіканці мають незначну більшість досі не проголосували за бюджет. Праві представники республіканської партії, особливо ті, хто тісно пов’язаний з колишнім президентом Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва. Якщо бюджет не приймуть, то США загрожує "шатдаун". "Шатдаун" – це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не ухвалений новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.Якщо законодавці не нададуть додаткове фінансування, то робота уряду припинеться вже 1 жовтня. Представник Пентагону Кріс Шервуд заявляв, що "шатдаун" може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.