Екскомандувач Сухопутних військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що критика українського контрнаступу, це непрофесійні і марні заяви.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.Годжес зазначив, що українським воїнам доводиться наступати без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії.Зі слів американського військового, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кібер боротьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО."Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою”, – наголосив Бен Годжес.Генерал додав, що тим, хто за 8 тисяч кілометрів критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе.Контрнаступ ЗСУНа початку червня ЗСУ розпочали контрнаступ на півдні України і за цей час звільнили близько десяти населених пунктів та 260 кв. м території. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Раніше ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, що дасть більше можливостей для знищення окупантів.Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські захисники зможуть досягти на південній лінії фронту значного оперативного прориву. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.