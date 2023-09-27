Погода в Україні 27 вересня буде “притарною”, оскільки нічим особливо не відрізнятиметься від попередніх днів – така ж тепла і без опадів. Але чекати зміни погоди на осінню залишилося недовго.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."27 вересня, повсюди в Україні очікується суха тепла погода з температурою повітря +23…+29 градусів", – розповіла вона.Крім того, за даними синоптика, у Києві також четвер обіцяє бути без дощів та теплим, і так аж до кінця місяця.Коли погода змінитьсяЯк зазначила Діденко, з початком другого місяця осені, з 1 жовтня, в Україні "побільшає вологи та поменшає тепла". При чому температура повітря знизиться у відповідності до сезону і прийде атмосферний фронт з дощами.Якою може бути погода в жовтні 2023 в УкраїніСередня місячна температура в жовтні 2023 в Україні передбачається 7-13° тепла, що на 1-1,5° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.