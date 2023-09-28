Росія під час однієї з останніх атак запускала ракети по Україні з Новоросійська. При цьому носій навіть не вивели з бухти.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.Як пояснила речниця, російські окупанти, ймовірно, поспіхом готуються до атак. Тому під час однієї з останніх атак не вивели з бухти Новоросійська ракетоносій."Це наражає на небезпеку особовий склад. Очевидно, що планування операції було досить сумбурним. Це може бути пов’язане з тим, що у ЧФ РФ йде певна пертурбація у командуванні", – сказала Гуменюк.Речниця додала, що окупанти намагаються тримати свої військові кораблі подалі від зони дії української протиповітряної оборони. Ракетоносії є, вони споряджені у пунктах базування.Нічна атака росіянЦієї ночі, 28 вересня, російська армія вчергове атакувала Україну. Повітряні сили попереджали про загрозу дронів у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. На півдні та центрі України працювала протиповітряна оборона. Як зазначила Наталія Гуменюк, атака була масованою. Сили ППО збили понад 30 "шахедів". Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.