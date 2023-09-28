Україна поступово бере окупований Крим під ключовий вогневий контроль, тож на півострові і надалі посилюватимуться панічні настрої.Про це під час телемарафону заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна.Він зазначив, що РФ "пожиттєво знаходиться в панічних настроях", тому вони погрожують всьому світу. "Щоб компенсувати свої панічні настрої, вони завжди говорять про те, що ми зараз зайдемо кудись, щось будемо робити і так далі. І ці панічні настрої у Криму будуть поступово розвиватися", – сказав він.Для цього треба збільшити інтенсивність вогневого впливу на півострів, вважає Подоляк. "Крим поступово береться під ключовий вогневий контроль із боку України", – сказав він.За його словами, росіяни вже розуміють, що повітряний простір Криму вже не так потужно контролюється, тож їм доводится жити в очікуванні атак.Подоляк додав, що перерізання ключового напрямку забезпечення російського окупаційного угруповання є однією зі стратегічних завдань для України.Атаки на КримОстаннім часом вибухи в Криму стали частішими. Нерідко під ударом опиняються саме системи ППО. Наприклад, 14 вересня вибухи пролунали в Євпаторії – там було знищено систему С-400 "Тріумф", яка вартує 1,2 млрд доларів.Newsweek зазначали, що ЗСУ "знищують на друзки" російські С-400, що є великою втратою для армії окупанта. А аналітики ISW зазначали, що, зважаючи на регулярні вибухи в Криму, РФ має там проблеми з ППО.А 22 вересня був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.За даними української сторони, ліквідовано 34 офіцери, зокрема командувача Чорноморського флоту Росії віце-адмірал Віктора Соколова. Ще 105 окупантів зазнали поранень, штабна будівля відновленню не підлягає. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.