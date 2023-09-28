Пентагон та Державний департамент США розходяться у поглядах щодо надання зброї для України. Через це Міноборони повільніше схвалює запити України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.Високопоставлений чиновник адміністрації президента США заявив, що Держдепартамент та Пентагон "рухаються з різною швидкістю на основі різних точок погляду" щодо зброї для України."Держдеп шукає можливості, Міністерство оборони – загрози. Люди з Міністерства оборони сказали б, що їм потрібно подумати про плюси і мінуси кожного рішення щодо зброї, і ця відповідальність лягає на них", – пояснив чиновник.Офіційні особи США визнають, що лідери Пентагону дотримуються обдуманого, керованого підходу до оцінки потреб України на полі бою. Але керівники Міністерства оборони США часто кажуть, що їхнім першочерговим завданням завжди було дати Україні те, що йому потрібно для поточної боротьби.Допомога від СШАСША залишаються лідером у питанні військової та фінансової допомоги для України. Вашингтон один з перших підтримав Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, а також очолив групу "Рамштайн" для військової підтримки нашої армії.США надали Україні артилерію, бронемашини, боєприпаси, протитанкові засоби, ППО, а також сучасні танки Abrams.Частина Abrams вже прибула на територію України. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.