Росія в ніч на 28 вересня масовано атакувала Україну. Протиповітряна оборона збила понад 30 “шахедів”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.Вона зазначила, що ворог спрямував кілька груп ударних дронів з різних напрямків. За її словами, фактично вздовж всього південного напрямку працювала протиповітряна оборона, зокрема, у Миколаївській та Одеській областях."Ворог спрямував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі і на центральні регіони. Підсумки атаки ще підбиваються, тому що була масована. Але робота ППО була досить результативною. Понад 30 дронів було знищено, точнішу цифру підіб’є Генштаб", – сказала Гуменюк.Атака на УкраїнуВарто зазначити, що повітряну тривогу на півдні України оголосили ввечері 27 вересня. Відбої оголосили лише після 4:00.Повітряні сили попереджали про загрозу дронів у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. У мережі повідомляли про вибухи через роботу ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.