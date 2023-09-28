Холестерин – це жироподібна речовина, необхідна для нашого організму. Однак організм повинен отримувати цю речовину лише в обмеженій кількості, яка потрібна для нормального функціонування систем. Високий рівень “поганого” холестерину може викликати багато проблем зі здоров’ям, у тому числі з судинами та серцем.Які продукти необхідно вживати для зниження кількості холестерину, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram дієтолога Ольга Безугла.Чому потрібно позбавлятися поганого холестеринуВисокий рівень холестерину (LDL) може бути фактором ризику серцево-судинних захворювань, таких як інфаркти та інсульти.У наш організм холестерин потрапляє переважно з їжі – приблизно 20% та утворюється у печінці – 60-80% при метаболізмі глюкози. Наш організм холестерин необхідний для побудови здорових клітин. Але протягом життя його накопичується дуже багато, тому що організм із їжі відтворює його у більшій кількості, ніж це потрібно.Найнебезпечніше – поганий холестерин накопичується у стінках артерій, роблячи їх твердими та вузькими. Це починає впливати на кровообіг і призводить до підвищеного ризику виникнення захворювань, пов’язаних із судинами.Підтримувати нормальний рівень холестерину допоможе здоровий спосіб життя, який включає збалансовану дієту та регулярну фізичну активність.Які продукти потрібно їсти обов’язковоЛікар-дієтолог Ольга Безугла назвала продукти, які мають бути обов’язково у раціоні людини, яка хоче підтримувати нормальний рівень холестерину. Це:АвокадоБаклажаниОливкова оліяКвасоляВівсяні висівкиЛососьЧорницяЧасникВолоський горіх

Ці продукти потрібно їсти для зниження холестерину (фото: instagram.com/dr.bezugla_olga)До речі, ми писали, що буде з організмом, якщо щодня вживати фаст-фуд.А ще розповідали про те, як розпізнати інфаркт на початкових стадіях.