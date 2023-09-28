Цього тижня Німеччина запровадить частковий прикордонний контроль з Польщею і Чехією, щоб захиститись від напливу мігрантів.Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

«Якщо нам не вдасться краще захистити зовнішні кордони, то відкриті кордони всередині ЄС будуть під загрозою.Ми хочемо запобігти переміщенням контрабандистів за допомогою гнучкого та мобільного контролю в місцях, що змінюються", – сказала Фезер.

Вона зазначила, що заходи будуть запроваджені спільно з Польщею та Чеською Республікою.

Видання зазначає, що згідно з офіційними даними, за перші сім місяців 2023 року в Німеччині кількість перших запитів на надання притулку зросла на 78%. За даними поліції, у серпні кількість зареєстрованих незаконних перетинів кордону з Німеччиною досягла 14 701, що на 66% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.Скандал між Польщею і Німеччиною щодо мігрантів

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозив Польщі введенням прикордонного контролю у разі продовження напливу мігрантів. Він закликав уряд Польщі розслідувати повідомлення про тисячі незаконно виданих робочих віз, за якими мігранти потрапляють до ФРН.

Європейський союз також вивчає повідомлення про те, що мігранти в’їжджали до Польщі за незаконно виданими робочими візами, за які чиновники нібито отримували хабарі.Тим часом Польща і країни Балтії зобов’язалися закрити свої кордони з Білоруссю, якщо трапиться "критичний інцидент".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.