28 вересня 2023 року православні християни в Україні відзначають день пам’яті преподобного Харитона Сповідника. У народі цей день називали Харитонов день.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Що відомо про святого Харитона і цей деньСвятий жив на початку IV століття і перетерпів муки за віру Христову в Іконії, але залишився живим, завдяки сильній вірі в Бога. Після того, як гоніння на християн затихли, святого звільнили з ув’язнення. Усе своє життя він присвятив релігії. У Палестині він заснував три лаври - Єрихонську, Сукійську та Фаранську. Неподалік Сукійської лаври на горі в печері преподобний Харитон провів останні роки життя. Помер він у дуже поважному віці.Що не можна робити у цей деньЗазвичай у цей день усі залишалися вдома, бо вважали, що саме сьогодні людину можуть наврочити. Тому цей день завжди вважався несприятливим для нових починань. Жінки та дівчата сиділи вдома і займалися шиттям та рукоділлям.Головні прикмети цього дня Якщо вітер дме з північного боку – зима буде суворою, із західного – снігового, з південного – м’якого. Якщо увечері після заходу Сонця небо буде червоним, то наступний день буде вітряним. Якщо зайці досі не побіліли, зима буде пізнішою. Місяць у колах - до посушливого літа. Якщо дерева вдруге почали цвісти, то осінь буде довгою та теплою. Навколо місяця райдужний круг – до вітру та негоди.День ангела сьогодні святкують Анатолій, Василь, Григорій, Іван, Сергій та Федір. Раніше ми розповідали, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.А також ділилися церковним календарем на 2024 рік.