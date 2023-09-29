Прокуратура Швеції вимагає п’ятирічного ув’язнення для Сергія Скворцова, якого підозрюють у “незаконній розвідувальній діяльності” на користь Росії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron’s.Прокуратура стверджувала, що Скворцов протягом десяти років був частиною великої російської організації, створеної для придбання технологій, недоступних для Москви через міжнародні санкції. "Він є агентом із закупівель для російського військового комплексу та його розвідувального підрозділу ГРУ", - заявив прокурор Хенрік Олін окружному суду Стокгольма.Скворцов заявив, що він невинний і є "законним бізнесменом, який мав відповідні дозволи на свій експорт".Однак Олін заперечив, що дозволи були розроблені для "завіси легітимності", а сам Скворцов використовував неправдиві імена ділових партнерів, пропускав інформацію про види продукції, яку він експортував, і надавав неправдиву інформацію про їхніх кінцевих споживачів.Олін попросив суд винести вирок від чотирьох з половиною до п’яти років ув’язнення.Що цьому передувалоСкворцов був заарештований у листопаді минулого року разом зі своєю дружиною під час операції в Наке під Стокгольмом. Його відправили під варту, а дружину відпустили без пред’явлення звинувачень.4 вересня розпочався судовий процес над Скворцовим, де його звинуватили у роботі проти Швеції та США."60-річного Сергія Скворцова звинувачують у грубій незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та проти іноземної держави", – сказав прокурор.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.