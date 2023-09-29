Гороскоп на жовтень обіцяє романтичний період та активні зміни в особистому житті деяким представникам зодіакального сузір’я. Комусь пощастить зустріти споріднену душу та розпочати перспективні стосунки, а хтось зможе налагодити стосунки з тим, хто вже давно поряд.Для кого зі знаків Зодіаку жовтень стане важливим місяцем у коханні, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Jou-pup.ОвенЖовтень принесе Овнам нові романтичні зв’язки та яскраві емоції. У вас є всі шанси зустріти людину, з якою ви відчуєте себе щасливим. А тим, хто вже у стосунках, зірки обіцяють гармонію та розуміння з партнером. Ваша любовна історія стане більш насиченою завдяки пристрасті та енергії.БлизнюкиЯкщо ви в пошуку нових стосунків, то для вас є гарні новини – чарівність та товариськість дозволить вам завести нові цікаві знайомства. У жовтні вас чекає безліч пригод на любовному фронті. Ті, хто вже у стосунках, мають переосмислити свої почуття і зробити важливий крок назустріч партнеру.ТерезиВ середині осені Терезам варто прислухатися до свого внутрішнього голосу. Можливо ви стоїте на порозі важливого рішення у стосунках. Саме зараз у вас з’явиться шанс поглибити зв’язок із партнером, роблячи крок назустріч один одному. А на самотніх чекає сюрприз – у вашому житті з’явиться старий знайомий, який принесе в неї щось зовсім нове.СтрілецьЖовтень стане яскравим та насиченим для Стрільців. Цей місяць подарує вам багато нових знайомств та емоцій. Якщо ви вже не самотні, то варто з партнером вирушити у спільну подорож чи знайти спільне захоплення – це дозволить зміцнити стосунки. Самотнім Стрільцям варто не боятися виходити із зони комфорту, саме за її межами на вас чекає цікаве знайомство.До речі, раніше ми писали про те, для кого зі знаків Зодіаку найближчі дні стануть радісними.А ще розповідали про те, які важливі зміни у житті чекають на кожен знак Зодіаку у жовтні.