Останні модифікації дронів-камікадзе типу Shahed свідчать, що росіяни можуть налагодити масове виробництво цих безпілотників.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ капітан Андрій Рудик зазначив, що аналітики з літа фіксують конструктивні модифікації у Shahed-136 або ж як їх маркують росіяни "Герань-2"."Ми не виключаємо факт того, що Російська Федерація, шукаючи прості технічні рішення, здешевлюючи матеріали та налагоджуючи постачання компонентів-замінників, намагається налагодити виробництво даного баражуючого боєприпасу та зробити його масовим", – сказав офіцер.Серед змін, які фіксують аналітики: принципово відмінну бойову частину, яка тепер має начиння елементами ураження у вигляді вольфрамових кульок; заміну країни виробника силової установки (двигун MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 замість Mado MD550); модифікацію корпусу (на заміну цільнолитому застосовується композитний фюзеляж з наповнювачем по типу монтажної піни); використання нового сервоприводу KST X30-12-165; використання блоку "Комета" російського виробництва у системі навігації.Проте "шахеди" російського виробництва принципово не відрізняється від більш ранніх зразків. До того ж спроби такого "імпортозаміщення" свідчать про дієвість міжнародних санкцій.Остання атака "шахедами"У ніч на 28 вересня російські війська влаштували чергову масовану атаку на Україну. Росія запустила 44 дрони-камікадзе, 34 "шахедів" вдалося збити.Зокрема, в Черкаській області лунали вибухи, працювала ППО. Також була атакована Одеська область.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.